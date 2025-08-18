Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß

Böbingen an der Rems: Frontalzusammenstoß

Am Montagvormittag gegen 07:30 Uhr befuhr eine 23-jährige Fiat-Fahrerin die L1162 von Heubach in Richtung Böbingen. Dort kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und übersteuerte anschließend nach links. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 56-Jährigen Audi-Fahrerin. Durch den Crash wurde die 23-Jährige lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 56-Jährige wurde schwer verletzt, sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

