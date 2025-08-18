Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstände, Verkehrsunfälle, Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gewahrsam nach Beleidigungen

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr beleidigte ein stark alkoholisierter 45-jähriger Mann zunächst eine 46-Jährige in der Mauerstraße. Anschließend drohte und beleidigte er einen 58-jährigen Mann mit einer Glasflasche. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 45-Jährige unkooperativ und pöbelte gegen die Beamten. Da sich der stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen ließ wurde er durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Volksfestplatz war am Freitag zwischen 0 und 1 Uhr ein Pkw des Herstellers Audi A3 geparkt. In diesem Zeitraum wurde es auf bislang unbekannte Weise von einem Unbekannten am rechten Vorderreifen beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Samstag gegen 11:25 Uhr befuhren eine 67-jährige Toyota-Fahrerin und eine 54-jährige Opel-Fahrerin die L2218 von Crailsheim in Fahrtrichtung Bergbronn. Kurz nach der Ortschaft Westgartshausen setzte die 54-Jährige zum Überholen an, um die Toyota-Fahrerin und einen vor ihr fahrenden Traktor zu überholen. Als diese auf der Höhe des Toyotas war, scherte die 67-Jährige ebenfalls zum Überholen aus, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.

Langenburg: Unachtsamkeit verursacht Seitenspiegelkollision

Ein 60-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr die L1036 von Nesselbach in Fahrtrichtung Bächlingen. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der Fahrer etwas zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem linken Seitenspiegel einer 36-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Alleinbeteiligt gestürzt

In der Hohenloher Straße verlor am Sonntag gegen 12 Uhr ein 61-jähriger Rad-Fahrer über sein Fahrrad und kam alleinbeteiligt zum Sturz. Durch den Fall verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer trug zu keinem Zeitpunkt einen Fahrradhelm.

Braunsbach: City-Roller Unfall

Ein 61-jähriger City-Roller-Fahrer befuhr am Freitag gegen 14 Uhr einen Radweg an der L1045 von Braunsbach in Fahrtrichtung Geislingen, als er in einem Gefälle aufgrund hoher Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Mainhardt: Widerstand und tätlicher Angriff

Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann auf einem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Straße "Im Seetal" in einem Gebüsch liegend aufgefunden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und musste unter Anwendung von Gewalt in das Dienstfahrzeug gebracht werden. Im weiteren Verlauf spuckte er einem Beamten ins Gesicht und schlug einem weiteren Beamten mit der Faust gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schwäbisch Hall/Hessental: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Dienstag, 12. August, 3 Uhr, bis Montag, 18. August, 1 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Hauses in der Langhegstraße ein. Dazu wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Wohnung wurde durchsucht und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag gegen 10:20 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße eine verdächtige Person gemeldet und anschließend einer Personenkontrolle unterzogen. Der Mann zeigte wenig Kooperationsbereitschaft, verhielt sich zunehmend aggressiv und versuchte wiederholt, an seine Tasche zu gelangen. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, weigerte er sich, einer Personenkontrolle nachzukommen. Zur Sicherung von Beweismitteln und Abwehr möglicher Gefahren sollte der Mann durchsucht werden. Als die Beamten den Mann abtasteten, wehrte er sich körperlich und schlug unvermittelt gegen die Arme der Beamten. Die Widerstandshandlung konnte durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Gramm Amphetamin bei dem Mann sichergestellt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 27-jährige wurde vorläufig festgenommen.

