Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Erneuter Einbruch in Zechengelände - Polizei sucht Hinweise

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Sonntag kam es erneut zu einem Einbruch in das alte Zechengelände am Windmühlenweg in Tönisberg. Bereits am Samstag war dort eingebrochen worden.

Gegen 19:40 Uhr entdeckte der Hausmeister in einem Förderturm einen Mann. Er sprach ihn an, erhielt jedoch keine Antwort. Daraufhin verständigte er die Polizei und machte sich auf den Weg, um das Tor für die Einsatzkräfte zu öffnen. Als er zurückkehrte, hatte der Unbekannte das Gelände in unbekannte Richtung verlassen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, stämmige Figur, kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen, verschmutzten Hose sowie einem ebenfalls dunklen Hemd. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Bitte wenden Sie sich an die Polizei unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (374)

