Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Verfolgungsfahrt in Heidhausen: Zwei Rollerfahrer flüchten vor dem Zoll

Brüggen-Bracht (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18 Uhr in Heidhausen in Bracht zu einer Verfolgungsfahrt.

Mitarbeiter des Zolls wollten an einer Kontrollstelle in der Nähe des Weißen Steins zwei Rollerfahrer überprüfen. Die beiden bislang unbekannten Personen fuhren mit ihren Rollern aus den Niederlanden kommend auf die Kontrollstelle zu. Als sie diese bemerkten, wendeten sie abrupt und fuhren zurück in Richtung Niederlande.

Der Zoll nahm daraufhin die Verfolgung auf, doch sämtliche Anhaltesignale wurden ignoriert. Die Beamten folgten die Flüchtenden, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Wenig später verunfallten beide Roller, woraufhin die Fahrer zu Fuß in ein nahegelegenes Waldgebiet flüchteten.

Zur Unterstützung der Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber angefordert - die Suche blieb jedoch erfolglos. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Roller in Boerholz gestohlen worden waren.

Haben Sie Hinweise zu den beiden Flüchtigen oder andere sachdienliche Hinweise? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (373)

