Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Silberbesteck bei Einbruch entwendet

Viersen (ots)

Nach dem gewaltsamen Aufbrechen einer Kellertüre gelangten unbekannte Tatverdächtige in dem Zeitraum vom 11.04.2025 gegen 13:00 Uhr bis 13.04.2025 gegen 12:55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Merianstraße in Viersen-Süchteln. Augenscheinlich wurde das gesamte freistehende Einfamilienhaus durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens das vorhandene Silberbesteck in unbekannter Menge entwendet. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (370)

