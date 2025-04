POL-VIE: Willich: Verletzte Jugendliche nach Unfall mit E-Scooter

Viersen (ots) - Am heutigen Sonntag befährt ein 71jähriger Radfahrer aus Viersen gegen 15:15 Uhr die Straße Am Nachtigallenwäldchen in Richtung Bergstraße in Viersen-Süchteln. Der Radfahrer kam nach derzeitigem Kenntnisstand in einer Rechtskurve auf der witterungsbedingt nassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen verbrachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Zeugen ...

