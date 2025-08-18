PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & In Biergarten eingebrochen

Aalen (ots)

Welzheim: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Untermühlstraße ein geparkter Ford von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am Ford zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Waiblingen: In Biergarten eingebrochen

In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Diebe in die Räumlichkeiten eines Biergartens in der Winnender Straße ein und entwendeten aus diesem eine niedere vierstellige Bargeldsumme. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

