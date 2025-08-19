PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht - Feuerwehreinsatz - Brand auf Schulgelände

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof gesucht

Wie bereits gestern Abend vermeldet, kam es am Montagabend im Bereich des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden hierbei auch mehrere Schüsse aus Schreckschusspistolen abgegeben. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei den beteiligten Personen um ca. 20 Jugendliche mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Die Personen flüchteten nach den Schüssen in unterschiedliche Richtungen und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der u.a. auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, dringend sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Anbei die Erstmeldung vom 18.08.2025, 23:12 Uhr:

Waiblingen: Personenfahndung mit Polizeihubschrauber nach Auseinandersetzung

Gegen 22:20 Uhr meldeten mehrere aufmerksame Anwohner im Bereich des Bahnhofs eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Diese flüchteten beim Eintreffen der Polizeistreifen zu Fuß. Derzeit laufen im Stadtgebiet Waiblingen polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. In die Fahndung ist aktuell ein Polizeihubschrauber eingebunden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. sonstige Auffälligkeiten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 entgegen. Wir weisen darauf hin, dass die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zum Einsatzgeschehen geben kann.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend kam es am Sicherungskasten in den Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes in der Urbandstraße gegen 19:20 Uhr zum Brandausbruch. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Brandursächlich war nach derzeitigem Kenntnisstand ein technischer Defekt.

Weinstadt: Brand auf Schulgelände

Am Montagabend gegen 18:45 Uhr kam es auf dem Areal des Remstal-Gymnasiums zum Brand eines Mülleimers sowie einer kleinen Rasenfläche. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

