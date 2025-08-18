Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Personenfahndung mit Polizeihubschrauber nach Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Gegen 22:20 Uhr meldeten mehrere aufmerksame Anwohner im Bereich des Bahnhofs eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Diese flüchteten beim Eintreffen der Polizeistreifen zu Fuß. Derzeit laufen im Stadtgebiet Waiblingen polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. In die Fahndung ist aktuell ein Polizeihubschrauber eingebunden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. sonstige Auffälligkeiten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 entgegen.

Wir weisen darauf hin, dass die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zum Einsatzgeschehen geben kann.

