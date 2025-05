Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Verkehrsgeschehen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Motorradfahrer schwer verletzt

In Uthwerdum hat es am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 4.25 Uhr fuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der Auricher Straße in Richtung Moordorf. Als er nach links in die Uthwerdumer Straße einbog, übersah er den entgegenkommenden 45 Jahre alten Motorradfahrer. Beide stießen zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Unfallflucht

In Großefehn ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war auf der Straße Rolofswieke unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 13 touchierte der Unbekannte zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr einen braunen VW Touran. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Berauscht Unfall verursacht

Am Dienstag hat ein Pedelec-Fahrer in Norden einen Unfall verursacht. Der 16-jährige Zweiradfahrer fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Straße Am Markt auf der falschen Straßenseite. Dort stieß er frontal mit einer 64 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 16-Jährige unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großheide - Zusammenstoß mit Wohnmobil

Am Dienstag stießen in Großheide zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 59 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte gegen 14.35 Uhr von der Schloßstraße nach links in die Großheider Straße abbiegen. Dabei übersah sie den 41-jährigen Wohnmobil-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die 59-Jährige und ihre 57 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Ihlow - Zusammenstoß im Überholvorgang

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag in Ihlow zusammengestoßen. Ein 55 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 15.35 Uhr auf der Schirumer Straße in Richtung Westgroßefehn unterwegs. Als er auf Höhe der Einmündung Nordholzweg zum Überholen ansetzte, wollte der davor fahrende 17-jährige Mofa-Fahrer in den Nordholzweg einbiegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Mofa-Fahrer wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - Drei Fahrzeuge zusammengestoßen

Am Dienstag hat es in Moordorf einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein 25-jähriger Kia-Fahrer fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Aurich. Als ein vor ihm fahrender 42 Jahre alter Ford-Fahrer verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringerte, schaffte es der 25 Jahre alte Mann nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem Ford hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford auf einen davorstehenden VW geschoben. Alle drei Fahrer und ein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Kia und der Ford mussten abgeschleppt werden.

