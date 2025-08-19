Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und tödlicher Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf B29

Rund 40000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B29. Ein 32-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem BMW zwischen Lorch und Gmünd unterwegs und kam nach rechts von der Fahrspur ab. Er prallte in der Folge mehrfach gegen die Schutzplanken. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit, dieser wurde abgeschleppt. Die B29 war während der Unfallaufnahme blockiert, der Verkehr konnte allerdings über den Standtreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Stauferstraße ereignete sich am Dienstag ein Auffahrunfall. Gegen 8.40 Uhr fuhr dort eine 53-jährige Audi-Fahrerin auf den Ford einer 61-Jährigen auf. Dieser trug leichte Verletzungen davon. Der Schaden wird auf 6500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Tödlicher Arbeitsunfall

Auf einer Baustelle in der Rotenbacher Straße beim Schießwasen ereignete sich am Dienstagvormittag ein Arbeitsunfall, in dessen Folge ein Arbeiter verstarb. Nach bisherigen Feststellungen sind um kurz vor 9 Uhr mehrere Fenster auf einer Palette umgekippt und trafen den 55 Jahre alten Mann. Dadurch erlitt er so schwere Verletzungen, dass er diesen trotz notärztlicher Hilfe noch vor Ort erlag. Neben dem Rettungsdienst samt Hubschrauber war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen des Unfalls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell