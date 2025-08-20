PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Verkehrsunfälle mit Fahrrad, Brand einer Ballenpresse

Aalen (ots)

Crailsheim: Unbekannte fährt über Bein

Eine bislang unbekannte Frau fuhr am Mittwoch gegen 12:30 Uhr mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz eines Ärztehauses in der Gaildorfer Straße, als sie mit der linken Fahrzeugseite einen 70-jährigen Fußgänger zunächst am linken Bein streifte und anschließend mit dem Reifen über dessen Fuß fuhr. Die Frau fuhr, ohne sich um den Mann zu kümmern, weiter, weshalb die Polizei Crailsheim nun nach Zeugen zu der Frau sucht und unter der Rufnummer 07951 4800 um Hinweise bittet.

Crailsheim: Unfall mit Pedelec

Eine 27-Jährige befuhr ordnungsgemäß am Dienstag gegen 17:30 Uhr mit ihrem Pedelec einen Radweg am Pamiersring, als ein 49-jähriger Opel-Fahrer in diesen einbog und es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam. Daraufhin stürzte die 27-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde für eine weitere Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Pkw vs. Fahrrad

Am Dienstag gegen 16:35 Uhr übersah ein 61-jähriger VW-Fahrer beim Einbiegen in die Haller Straße einen von rechts kommenden 34-jährigen Fahrradfahrer, welcher einen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Daraufhin kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß, bei welchem der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend wurde der Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Blaufelden: Brand von Ballenpresse

Am Dienstag gegen 14:40 Uhr geriet zwischen Naicha und Wiesenbach auf einem Feld eine Ballenpresse in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ursache des Brandes ein Steinflug. Zur Löschung des Fahrzeuges war die Feuerwehr Blaufelden mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Gerabronn: Unbekannter beschädigt Schranke

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr vermutlich zwischen Freitag und Samstag, 7:40 Uhr, den Lindenbronner Weg von der Steinkreuzstraße in Richtung Langenburger Straße. Um an einer Absperrschranke vorbeizufahren, die zu drei Vierteln in die Fahrbahn ragte, wich er nach links aus. Dabei blieb das Fahrzeug an der Schranke hängen und beschädigte diese. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um ein Fahrzeug mit roter Lackierung gehandelt haben. Der Gemeindeverbindungsweg ist ausschließlich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sowie für Radfahrer freigegeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 9250-10 entgegen.

