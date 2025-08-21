PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verletzte bei Abbiegevorgang

Aalen (ots)

Crailsheim: Verletzte bei Abbiegevorgang

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16:15 Uhr die Nord-West-Umgehung in Richtung Roßfeld. An der Einmündung zur Tiefenbacher Straße wollte er nach links abbiegen und stieß dabei frontal mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 24-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai gegen das Motorrad einer 17-Jährigen geschleudert, die an der Einmündung wartete. Die Hyundai-Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer sowie die Motorradfahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten kamen mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Sowohl der Hyundai als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

