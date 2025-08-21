PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Gebäudebrand

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Färberstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Obergeschoss bereits in Flammen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Nach derzeitigem Stand erlitten eine 38-jährige Frau und ein 7-jähriges Kind eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 400.000 Euro. Zur genauen Brandursache liegen noch keine Hinweise vor. Den ersten Ermittlungen zufolge, brach das Feuer in einer Küche von einer der Wohnungen aus. Der Gebäudekomplex mit acht Wohneinheiten ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Deren Bewohner kamen bei Verwandten oder Freunden unter. Die Feuerwehren Aalen und Unterkochen waren mit 11 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die sowohl auf der naheliegenden Bahnlinie, als auch auf der B 19 zu Sichtbehinderungen führte. Die Bahnlinie musste zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

