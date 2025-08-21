Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hakenkreuz, Unfälle, Polizisten angegriffen,

Aalen (ots)

Aalen: Mit Hakenkreuz beschmiert

An einem Altglascontainer im Volkmarsweg wurde am Donnerstag eine Farbschmiererei bekannt. Unbekannte beschmierten den Container mit einem grünen Hakenkreuz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd/Wöllstein: Unfallflucht

In der Rötfeldstraße beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Stabmaschendrahtzaun. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim: LKW-Fahrer nach Kollision leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwochmittag gegen 11:25 Uhr ein 70-jähriger LKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L2033 zu. Der 70-Jährige befuhr die Strecke von Neresheim in Richtung Härtsfeldsee. Hierbei geriet er mit dem Fahrzeugheck auf den Gegenfahrstreifen. In der Folge kollidierte er mit dem LKW eines entgegenkommenden 61-Jährigen. Der 61-Jährige versuchte noch durch Ausweichen nach rechts die Kollision zu verhindern, was jedoch nicht mehr gelang. Aufgrund des Ausweichmanövers streifte der 61-Jährige die Schutzplanke. Der 70-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 9500 Euro. Die Feuerwehr Neresheim war mit drei Einsatzfahrzeugen und 12 Einsatzkräfte vor Ort sowie die Feuerwehr Bopfingen mit zwei Einsatzfahrzeugen und sechs Einsatzkräften.

Durlangen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 23:15 Uhr wegen lauten Geschreis in eine Wohnung in den Hermann-Löns-Weg gerufen. Die Einsatzkräfte trafen dort auf einen aggressiven 30-jährigen Mann, der die Beamten sofort beleidigte. Aufgrund seines Verhaltens sowie Gemütszustandes sollte der Mann in eine psychiatrische Klinik verbracht werden. Beim Anlegen der Handschliessen leistete er massiven Widerstand und spuckte in Richtung der eingesetzten Polizisten. Der Mann konnte schließlich überwältigt und mit dem Rettungsdienst in eine psychiatrische Klinik verbracht werden. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Ellwangen/BAB7: Anhängerteile auf Autobahn verloren

Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13:45 Uhr mit seinem Bootsanhänger die BAB7 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Würzburg. Hierbei verlor er von dem Anhänger zwei Paar Sliprollen. Ein nachfolgender 29-jähriger Ford Transit-Fahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht mehr ausweichen und überfuhr die Gegenstände. Drei weitere folgende Fahrzeuge konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurden beschädigt. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell