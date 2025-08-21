PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dach beschädigt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Dach beschädigt - Zeugen gesucht

In einem Zeitraum von Dienstagmorgen, 8 Uhr und Mittwochnachmittag 14 Uhr wurde in der Straße "Obermühle" ein Dach einer Lagerhalle durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei wurden ein Fallrohr sowie Dachziegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen geht man aufgrund der Gebäudehöhe von einer landwirtschaftlichen Maschine aus. Insgesamt ist von einem Sachschaden im vierstelligen Bereich auszugehen. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

