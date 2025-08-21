Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Korrektur zu Meldung zu Steinwurf auf Lkw auf der BAB7

Aalen (ots)

Korrektur zu Meldung zu Steinwurf auf LKW auf der BAB7

In der Ursprungsmeldung vom 21.08.2025 11:42 Uhr wurde der Tatzeitraum falsch benannt. Der Stein wurde nicht am Mittwochmorgen gegen 03:50 Uhr auf die BAB7 geworfen, sondern am Donnerstagmorgen gegen 03:50 Uhr. In diesem Zuge wurde die BAB7 heute in Richtung Würzburg nach möglichen Tatmitteln abgesucht. Die Fahrtrichtung Würzburg war deshalb zwischen 13 Uhr und 15 Uhr voll gesperrt. Nun wird im Anschluss die Fahrtrichtung Ulm auf Tatmittel abgesucht, weshalb auch hier eine Vollsperrung der BAB7 in Richtung Ulm eingerichtet wird. (Stand 15:30 Uhr)

Ursprungsmeldung:

Aalen Jagstzell/BAB7: Steinwurf auf Lkw - Hinweise gesucht

Am frühen Mittwochmorgen wurde gegen 3.50 Uhr ein Stein von einer Brücke, die über die BAB7 führt, geworfen. Der Stein traf die Frontscheibe einer Sattelzugmaschine, dessen 58 Jahre alter Fahrer in Richtung Norden unterwegs war. Dieser wurde durch umherfliegende Glassplitter im Gesicht und am Auge verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die besagte Brücke befindet sich im Waldgebiet zwischen dem Virngrundtunnel und Fichtenau, unweit der Matzenbacher Bildkapelle. Sie bildet den Übergang des Matzenbacher Wegs (Verlängerung Dankoltsweiler) zur Dankoltsweiler Straße (Fichtenau-Matzenbach). Aufgrund der Schwere der Tat hat das Kriminalkommissariat Aalen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361 580 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell