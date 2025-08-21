PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mast mit Israel Flagge aus Verankerung gerissen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau: Mast mit Israel Flagge aus Verankerung gerissen

Am Dienstag wurde zwischen 19 Uhr und 22 Uhr auf dem Platz vor einem Kongresszentrum in der Willy-Schenk-Straße durch einen Unbekannten ein Fahnenmast aus der Verankerung gerissen und die an dem Mast befindliche Flagge Israels in den dortigen Mülleimer geworfen. Die Flagge wurde nach dem Auffinden wieder an dem Mast angebracht und aufgestellt.

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und Donnertag, 7 Uhr wurde der Mast samt Flagge erneut durch den Unbekannten aus der Verankerung gerissen und auf dem Boden des Vorplatzes liegen gelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise auf den unbekannten Täter bzw. verdächtiger Wahrnehmungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

