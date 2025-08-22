PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall auf der A6

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr befuhr eine 57-jährige Nissan-Fahrerin die A6 in Richtung Würzburg. Dabei wollte sie einen 60-jährigen LKW-Fahrer, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr, auf dem linken Fahrstreifen überholen. Hier zog sie aus bislang unbekannter Ursache zu früh nach rechts und kollidierte mit dem LKW. Durch den Unfall wurde die 57-jährige leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 500 Euro. Der Nissan war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Crailsheim: Pkw macht sich selbstständig

Eine 30-jährige Kia-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf der Goldbacher Straße unterwegs und parkte ihr Fahrzeug auf einem dortigen Grundstück ab. Hierbei vergaß sie die Handbremse ihres Fahrzeugs anzuziehen, sodass sich der KIA selbstständig machte und gegen einen dort geparkten Mercedes rollte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

