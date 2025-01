POL-EL: Herzlake - Einbruch in Hotel

Twist (ots) - Am Montag gegen 20:26 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Glasfront eines Automaten in einer Verkaufshütte an der Bürgermeister-Nottberg-Straße in Twist zu zerstören, um die Lebensmittel und die Kasse zu entwenden. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. ...

