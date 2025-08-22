Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl

Im Jagsttal wird derzeit ein Reitturnier veranstaltet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich Diebe auf das Gelände und entwendeten von dort und aus dem Festzelt diverse Gegenstände. Mitunter wurden elektronische Geräte, Gartenmöbel und rund 20 Eisennadeln entwendet, mithilfe denen das Gelände trassiert war. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der Gegenstände nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Rund 6000 Euro Schaden verursachte eine 88-Jährige am Freitagvormittag. Die Frau fuhr gegen 10.50 Uhr mit ihrem Toyota auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters Im Hasennest auf den Mercedes eines 30-jährigen auf. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

