PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche mit Hubschrauber in Abtsgmünd

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Aus einer Senioreneinrichtung im Hallgarten fehlte in der Nacht auf Samstag eine 90-jährige Dame. Gegen 01 Uhr wurde sie noch in ihrem Zimmer gesehen, bei einem Kontrollgang um 04 Uhr war sie nicht mehr da. Auf Grund der niedrigen nächtlichen Außentemperaturen und da die Dame nur mit einem Nachthemd bekleidet war, bestand die Gefahr der Unterkühlung. Deswegen war in den frühen Morgenstunden bereits ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Suchmaßnahmen im Einsatz. Um 07:00 Uhr konnte die Dame wohlbehalten aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 14:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Brand in Unterkochen

    Aalen (ots) - Aalen-Unterkochen: Folgemeldung zu Brand in Färberstraße Wie berichtet, brannte es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Färberstraße. Die bisherigen Ermittlungen bezüglich der Brandursache haben ergeben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit überhitztes Essen auf einem eingeschalteten Küchenherd den Brand ausgelöst hat. Hinweise auf eine andere Brandursache liegen derzeit nicht vor. Der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:35

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfall

    Aalen (ots) - Ellwangen: Diebstahl Im Jagsttal wird derzeit ein Reitturnier veranstaltet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich Diebe auf das Gelände und entwendeten von dort und aus dem Festzelt diverse Gegenstände. Mitunter wurden elektronische Geräte, Gartenmöbel und rund 20 Eisennadeln entwendet, mithilfe denen das Gelände trassiert war. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib der Gegenstände nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren