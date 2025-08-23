POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche mit Hubschrauber in Abtsgmünd
Aalen (ots)
Abtsgmünd: Vermisstensuche mit Hubschrauber
Aus einer Senioreneinrichtung im Hallgarten fehlte in der Nacht auf Samstag eine 90-jährige Dame. Gegen 01 Uhr wurde sie noch in ihrem Zimmer gesehen, bei einem Kontrollgang um 04 Uhr war sie nicht mehr da. Auf Grund der niedrigen nächtlichen Außentemperaturen und da die Dame nur mit einem Nachthemd bekleidet war, bestand die Gefahr der Unterkühlung. Deswegen war in den frühen Morgenstunden bereits ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Suchmaßnahmen im Einsatz. Um 07:00 Uhr konnte die Dame wohlbehalten aufgefunden werden.
