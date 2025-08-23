PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle auf der A7, B290 und in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Jagstzell: Unfall auf der A7

Am Freitag gegen 11:05 Uhr stand ein Mercedes Vito mit einer Panne auf dem Standstreifen der A7 auf Höhe der Buchbachtalbrücke in Fahrtrichtung Ulm. Ein Lkw-Fahrer, der auf Grund von Unachtsamkeit zu weit rechts fuhr, fuhr auf den Vito auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR

Jagstzell: Unfall auf der B290

Gegen 15:50 Uhr befuhr am Freitag ein 52-Jähriger mit seinem Lkw die B290 von Crailsheim kommend. Dabei blieb er in der Bahnunterführung stecken, da sein Lkw zu hoch war. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Bahnunterführung wurde nicht beschädigt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Leichtkraftrad

Gegen 21:00 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die K3268 von Großdeinbach in Richtung Schwäbisch Gmünd. Dabei kam sie in einer Linkskurve auf Grund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

