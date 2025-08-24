Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 24.08.2025

Aalen (ots)

AA-Ebnat: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagmorgen kam es gegen 09:53 Uhr an der Kreuzung L1076/L1084/B29a zu einem Unfall zwischen einem Porsche Taycan und einem VW Kombi. Der 33-jährige Porschefahrer wendete an der Kreuzung, was der 22-jährige VW-Fahrer zu spät bemerkte. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Am Porsche entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro und am VW in Höhe von ca. 4.000 Euro.

AA-Oberalfingen: Auffahrunfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagabend gegen 21:14 Uhr kam es im Kreuzungsbereich B29/B290 zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr eine 27-jährige Opel-Fahrerin auf den Renault einer 26-Jährigen. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro, am Renault von ca. 10.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

