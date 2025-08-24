PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 24.08.2025

Aalen (ots)

Weissach i.T.: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße/Lomatscher Straße gegen 20:31 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Opel Zafira und einem VW Touran. Der 76-jährige Opel-Fahrer übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden 27-jährigen VW-Fahrer. Alle Personen blieben unverletzt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Beim VW lag der Schaden bei ca. 2.500 Euro.

Aspach: Unfall beim Überholmanöver

Auf der B328 zwischen Karlshof und Kleinaspach kam es am Samstagabend gegen 19:25 Uhr zu einem Unfall während eines Überholvorgangs. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer fuhr in Richtung Großbottwar und wollte einen Pkw mit Wohnwagen überholen. Dabei übersah er eine 36-jährige Smart-Fahrerin, welche ihm entgegenkam. Die Smart-Fahrerin bremste und wich nach rechts aus. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt. Der Audi-Fahrer bremste ebenfalls und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte er mit dem Wohnwagen. An dem Wohnwagen entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Fellbach: Pkw fährt gegen geparktes Fahrzeug

In der Waiblinger Straße kam es am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall. Eine 56-Jährige wollte mit ihrem Tesla in eine Einfahrt fahren und kollidierte dabei mit einem geparkten Mercedes CLK 200. Verletzt wurde niemand. Am Tesla entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, am Mercedes in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

