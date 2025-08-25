Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Rangelei und Unfallfluchten

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Am Sonntagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer die A6 in Richtung Mannheim, als er im Baustellenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr er mehrere Warnbaken, der 39-Jährige kam mit seinem Fahrzeug anschließend nach rechts und streifte die dortige Leitplanke ehe er von dieser abgewiesen wurde und gegen eine Betonleinwand am linken Fahrbahnrand krachte. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 16:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in einem Parkhaus in der Salinenstraße geparkten Volvo und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Fichtenberg: Einbruch in Wohnwagen

Eine Person brach zwischen Donnerstag und Samstag in einen geparkten Wohnwagen in der Bahnhofstraße ein und hielt sich wohl längere Zeit dort auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem Wohnwagen entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rosengarten: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr einen in der Wiesenstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle

Crailsheim: Unfall bei Spurwechsel

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ordnete sich eine 19-jährige Opel-Fahrerin zunächst auf einer Linksabbiegespur an der B290 ein, um in Fahrtrichtung Satteldorf zu fahren, entschied sich dann jedoch, geradeaus zu fahren, und wechselte auf die rechte Spur. Dabei übersah sie einen 53-Jährigen, welcher mit seinem Fahrzeug auf der Spur geradeaus unterwegs war. Dadurch kam es zur Kollision, bei welcher ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Crailsheim/Goldbach: Rangelei mit Sachbeschädigung

Am frühen Sonntag gegen 3:40 Uhr kam es in der Straße "Am Hornberg" in der Nähe eines Festes zu einer Rangelei, wobei ein bislang Unbekannter einem 27-Jährigen ins Gesicht schlug und dieser sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Im Zuge der Rangelei wurde zudem ein Zaun eines 63-Jährigen beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Personen, welche Hinweise zu dieser Rangelei und dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Einbruch in Wohnung

In der Schönebürgstraße stellte am Sonntagmorgen gegen 2:20 Uhr ein 51-jähriger Bewohner fest, dass seit dem Verlassen am Samstagnachmittag um 17 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft sich Zugang zur Wohnung verschafft hatte und anschließend alles durchwühlte. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Personen, welche in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

