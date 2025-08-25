PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Betrunken am Steuer

Aalen (ots)

Schorndorf: Rennradfahrer nach Kollision leicht verletzt

Ein 72 Jahre alter Rennradfahrer befuhr am Sonntag gegen 11:00 Uhr den Holzbergweg und missachtete an der Kreuzung Holzbergweg / Schornbacher Weg die Vorfahrt eines 83 Jahre alten Smart-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer, der einen Helm trug, erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Vorfahrt am Kreisverkehr missachtet

Ein 81 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Sonntagabend gegen 18:25 Uhr in den Kreisverkehr Grabenstraße einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 28-jährigen VW-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der ebenfalls 28-jährige Beifahrer im VW des 28-Jährigen erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Betrunken am Steuer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass soeben ein scheinbar betrunkener Mann an einer Tankstelle in der Bruckstraße in seinen Pkw einstieg und davonfuhr. Kurze Zeit später konnte der Mann an seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch und Gleichgewichtsschwierigkeiten festgestellt. Der 43-jährige Mann war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und sträubte sich vergebens gegen eine Blutentnahme. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

