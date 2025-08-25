Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, Cabrio beschädigt und Verkehrsunfall

Blaufelden: Cabrio beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstag dem 16.08.2025 und Samstag dem 23.08.2025 ein geparktes Mercedes-Cabrio auf dem Parkplatz eines Jugendzentrums in der Schulstraße. Der Vandale schlitzte das Dach des Cabrios mit einem Messer auf und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte am Montag gegen 01:30 Uhr in eine Gaststätte in der Onolzheimer Hauptstraße einzubrechen. Dabei löste er die Alarmanlage des Gebäudes aus und ergriff anschließend die Flucht. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Gas und Bremse verwechselt

Ein 84-jähriger Mann war am Montagvormittag gegen 09:40 Uhr am Karlsplatz in seinem Dacia unterwegs. Auf Höhe des Schweinemarktplatzes verwechselte er Gaspedal und Bremspedal und kollidierte mit mehreren Pollern. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte wenig später durch eine Polizeistreife im Bereich der Spitalstraße fahrend angetroffen werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

