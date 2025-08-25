Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Steinwurf - Hundebisse - Diebstahl - Unfall mit Rasenmäher

Aalen: Steinwurf auf LKW

Am Montag um 2:12 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass es auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen, vermutlich zu einem Steinwurf von einer Brücke gekommen sei. Ein 28-jähriger Lenker eines Sattelzuges befuhr die A7 in Fahrtrichtung Ulm. Beim Unterfahren einer autobahnquerenden Brücke traf vermutlich ein Stein die Frontscheibe der Zugmaschine und beschädigte diese erheblich. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Fahrer konnte - unmittelbar vor dem Einschlag - vermutlich das Licht einer Taschenlampe auf der Brücke wahrgenommen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.

Derzeit kann ein Zusammenhang mit einem Steinwurf auf einen LKW auf der Autobahn A7 bei Jagstzell am 20.08.25 weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Überprüfungen hierzu dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Neuler: Hund beißt zu

Am Montag, 18.08.25, gegen 19:15 Uhr, war ein 40-Jähriger mit seinen 3 und 6 Jahre alten Kinder im Bereich der Nibelungenstraße unterwegs. Hierbei begegneten sie einer etwa 75 Jahre alten Frau, die mit einem Hund, vermutlich einem Rauhaardackel, spazieren lief. Die Dame fragte die Kinder, ob sie ihren Hund, der wohl auf den Namen Silvia" hörte, streicheln möchten, was diese dann auch taten. Im weiteren Verlauf durften die Kinder dem Hund auch Leckerlies geben. In diesem Verlauf biss der Hund dem 6-Jährigen Kind zweimal in den rechten Oberarm und einmal in den Unterarm. Nachdem der Vater daraufhin die Dame zur rede stellen wollte, stritt diese den Vorfall ab und entfernte sich fußläufig. Die Polizeihundeführerstaffel in Kirchberg bittet nun zur Klärung des Sachverhaltes Zeugen des Vorfalls oder die Besitzerin des Hundes sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Ellwangen: Hund beißt Radfahrer

Am Mittwoch, 13.08.25, gegen 6:50 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg an den Bahngleisen im Bereich von Schwabsberg. Hierbei begegnete der Radler einer Frau, die mit einem nicht angeleinten Hund spazieren ging. Zunächst rief die Frau ihren Hund zu sich. Als dieser jedoch den Fahrradfahrer erkannte, rannte er auf diesen zu und biss ihn unvermittelt in die rechte Wade. Die Hundebesitzerin eilte hinzu und zog unter großen Kraftaufwand ihren Hund von dem Radfahrer weg. Die Frau war etwa 60-70 Jahre alt und ca. 160-170cm groß. Sie hatte kurze braune Haare und leicht gebräunte Haut. Sie war mit einer dunklen, kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Sie führte einen dunkelgrauen kräftig gebauten größeren Hund mit sich. Hinweise auf die Hundebesitzerin nimmt die Polizeihundeführerstaffel Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Rindelbach: Baustellenabsperrung entwendet

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen wurden von einer Baustelle in der Straße Im Jagsttal ein Zaunelement, fünf rote Baustellenlampen sowie ein Schild entwendet. Hinwiese auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Rasenmäher

Am Montag um 11:10 Uhr war ein 46-Jähriger mit Mäharbeiten am Bahnhofplatz beschäftigt. Hierbei fuhr er mit seinem Aufsitzrasenmäher rückwärts und übersah hierbei einen dahinter laufen 81-jährigen Mann. Der 46-Jährige fuhr mit dem Rad über den Fuß des Seniors und verletzte ihn hierbei. Der 81-Jährige musste daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

