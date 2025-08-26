Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Unfälle - Auto zerkratzt - Anhänger gestohlen - Brände

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Wohnungseinbruch

Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 3:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schönfelderstraße ein. Vermutlich gelangten die Täter über ein Baugerüst an ein Fenster der Wohnung und hebelten dieses auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag, 13:30 Uhr und Montag, 8:10 Uhr in der Straße Im Mühlrain einen geparkten VW und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 9:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr wurde in einer Tiefgarage in der Forststraße ein geparkter Mercedes im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Anhänger samt Gerüst gestohlen

Im Zeitraum zwischen dem 01.08.2025 und dem 25.08.2025 wurde in der Straße Linsenhalde ein Lkw-Anhänger, auf dem sich 150 Quadratmeter Baugerüst befanden, gestohlen. Am Anhänger war das amtliche Kennzeichen WN-BA 142 angebracht. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf-Weiler: Altkleider in Brand gesteckt

Am Montagabend gegen 22:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über brennende Bekleidungsstücke neben einem Altkleidercontainer in der Jahnstraße informiert. Diese wurden vermutlich zuvor aus dem Container gezogen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, außer an den Kleidungsstücken entstand kein Schaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah am Montagabend kurz vor 19 Uhr beim Wenden in der Göppinger Straße einen 29-jährigen Radfahrer und verursachte hierdurch eine Kollision mit diesem. Der Radfahrer erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Backnang: Unfall unter Drogeneinfluss

Am Montagnachmittag parkte ein 38-jähriger Mann auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Sulzbacher Straße rückwärts aus seiner Parklücke aus. Zeitgleich setzte eine 72-jährige Frau ebenfalls rückwärts zurück, sodass es zur Kollision kam. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren war. Die Folgen der Drogenfahrt waren eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins.

Fellbach: Brand von Trafokasten

Am Montagmittag brannte ein Trafokasten an einer Firmenfassade in der Ringstraße. Der Trafkokasten war dort mit einer größeren Fotovoltaikanlage verbunden. Durch den Brand entstand Sachschaden an der Fassade, dem Verteilerkasten, sowie an zwei Pkws in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Feuerwehr war zeitnah mit 4 Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort, sodass der Brand schnell unter Kontrolle war. Nach aktuellen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Anlage ausgegangen. Personen kamen nicht zu schaden.

