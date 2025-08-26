Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkeis: Fahrzeugbrand - Farbschmierereien - Unfallflucht - Diebstahl

Aalen (ots)

Heubach: Diebstahl

Im Zeitraum vom 01.08.2025 bis 23.08.2025 wurden aus einer unverschlossenen Tiefgarage in der Gmünder Straße vier Dunlop Winterräder (255/50R/17 Winter Plus) mit Alufelgen im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Um Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Räder bittet der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776.

Lorch: Unfallflucht und Beleidigung

Eine 81-jährige VW-Lenkerin fuhr am Montag gegen 19:20 Uhr beim Einparken auf einem Supermarktparkplatz in der Maierhofstraße auf einen Renault auf. Daraufhin begutachtete sie den Schaden, stieg wieder in ihr Auto ein und entfernte sich in Richtung Lorch-Waldhausen. Die Fahrerin konnte aufgrund von Zeugenaussagen kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Da die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde sie zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte sie die eingesetzten Polizisten fortwährend. Gegen die Frau wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aalen: Mit Pedelec gestürzt

Am Montag gegen 16:15 Uhr stürzte eine 64-jährige Pedelec-Lenkerin aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt im Einmündungsbereich Limesstraße/Hohholzweg. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Lauchheim: Fahrzeugbrand

Am Montag gegen 18:05 Uhr fing ein Mercedes-Benz, während der Fahrt auf der B29 in Höhe der Einmündung zur Bopfinger Straße, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der Fahrer konnte das Fahrzeug in einer Bushaltestelle abstellen und unverletzt aussteigen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 23 Wehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand vollständig löschen. Die B29 war von ca. 18:25 bis 20:30 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Unbekannte besprühten am Sonntag gegen 17:00 Uhr mit blauer Farbe die Außenwand der St. Stephanus-Kirche in der Wilhelmstraße sowie einen dortigen Busch. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 9796-0.

