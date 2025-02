POL-PDMY: Brand auf dem Campingplatz

Mayen (ots) - Am 06.02.2025 kam es im Zeitraum 09:30 - 10:15 Uhr in der Kehriger Straße in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr hierbei die Kehriger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich ...

