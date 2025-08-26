Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erneut Holzkugelautomaten entwendet - PKW beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Erneut Holzkugelautomaten entwendet

Nachdem bereits zwischen Donnerstag und Samstag zwei Holzkugelautomaten im Himmelsgarten entwendet wurden, schlugen nun Diebe erneut zu. Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr, wurden auf Höhe der Carina-Vogt-Schanze erneut zwei Holzkugelautomaten entwendet. Die Diebe sägten die Automaten samt Befestigungspfählen ab und entwendeten diese komplett. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Automaten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

An einem Ford, der in der Untere Zeiselbergstraße geparkt war, beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, den Außenspiegel. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell