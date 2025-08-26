POL-AA: Ostalbkreis: Erneut Holzkugelautomaten entwendet - PKW beschädigt
Aalen (ots)
Schwäbisch Gmünd: Erneut Holzkugelautomaten entwendet
Nachdem bereits zwischen Donnerstag und Samstag zwei Holzkugelautomaten im Himmelsgarten entwendet wurden, schlugen nun Diebe erneut zu. Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr, wurden auf Höhe der Carina-Vogt-Schanze erneut zwei Holzkugelautomaten entwendet. Die Diebe sägten die Automaten samt Befestigungspfählen ab und entwendeten diese komplett. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Automaten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.
Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt
An einem Ford, der in der Untere Zeiselbergstraße geparkt war, beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, den Außenspiegel. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell