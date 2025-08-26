Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Sachbeschädigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gaildorf: Scheibe eingeworfen

Ein Vandale warf zwischen Montag und Dienstag die Scheibe eines Schulgebäudes in der Schloßstraße ein und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntag und Montag entwendete ein Dieb mehrere elektronische Geräte aus einem in der Damaschkestraße geparkten Dacia. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Wallhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmittag gegen 13:15 Uhr verlor ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der K2512 zwischen Schainbach und Roßbürg während der Fahrt aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam das Fahrzeug in einem Gebüsch eines Obsthändlers zum Stehen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro und der Fahrer musste anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

