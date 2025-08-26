Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickdiebstahl

Aalen (ots)

Fellbach: Trickdiebstahl durch vermeintlichen Handwerker

Am Montag gegen 11.20 Uhr wurde eine ältere Dame Opfer eines unbekannten Trickbetrügers. Dieser klingelte zunächst an ihrem Haus "Auf der Höhe" und gab sich als Handwerker aus, der verschiedene Überprüfungen durchführen müsse. Nachdem die Türe geöffnet wurde, begab er sich ohne weiteres Gespräch schnell ins Gebäudeinnere und lief die verschiedenen Räume und Stockwerke ab. Um die bereits misstrauische Dame abzulenken, bat er um ein Glas Wasser sowie Süßstoff. Erst als der Enkel der Dame hinzukam, verließ der Mann schlagartig das Haus und entfernte sich. Im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass ihr Schmuckkästchen durchsucht wurde. Die Höhe des Stehlguts kann aktuell nicht beziffert werden. Bei dem dreisten Langfinger handelt es sich um einen Mann mittleren Alters, ca. 170 cm groß und mit kräftiger Statur. Er hatte einen dunkleren Teint, dunkle Haare und einen leichten Bartansatz. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent und trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke, sowie eine dunkle Schildmütze.

Die Polizei in Fellbach ermittelt und bittet Zeugen die Angaben zu dem Mann machen können oder Anwohner die eine ähnliche Situation erlebt haben, sich unter 0711 57720 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Sollten Fremde durch das Vortäuschen einer Notlage, oder scheinbaren Überprüfungen Zutritt zu Ihrer Wohnung verlangen, lassen Sie sie vor der verschlossenen Türe stehen, halten telefonisch Rücksprache mit dem angeblichen Arbeitgeber oder holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung.

