POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Mann mis Messer bedroht - Mann hantiert mit Schusswaffe - Polizisten angegriffen - Unfälle u.a.

Korb-Kleinheppach: Auto zerkratzt

Zwischen dem 18.08.2025 und dem 25.08.2025 wurde in der Kelterstraße ein geparkter Skoda im Bereich der Heckklappe zerkratzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden-Birkmannsweiler: Mann mit Messer bedroht

Mehrere Streifenbesatzungen rückten am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr in die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Jahnstraße aus. Ein 36 Jahre alter Bewohner der Unterkunft hatte zuvor einen 26-jährigen Mann, der lediglich beim Nachbarn des 36-Jährigen geklingelt hatte, mit einem Messer bedroht, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige wurde von den Beamten in seiner Wohnung angetroffen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in der Wohnung belassen, er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Winnenden: Mann hantiert mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kurz nach 22:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße mit einer Schusswaffe hantieren würde. Diese habe er mehrfach auf seinen Kopf, aber auch auf andere Passanten gerichtet. Der Mann flüchtete vor Eintreffen der Polizei und konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden. Kurz nach Mitternacht meldete sich ein weiterer Zeuge und gab an, dass sich in einem Bus am Winnender Bahnhof ein Mann mit einer Schusswaffe befinde. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort lag die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte, neben dem Mann, sodass diese schnell gesichert werden konnte. Da der 32-jährige Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik eingeliefert, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Winnenden-Breuningsweiler: Brennender Holzhaufen - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurde den Rettungskräften ein brennender Holzhaufen von ca. vier Quadratmetern in der Buocher Straße gemeldet. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort kam, schnell gelöscht werden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand gilt eine Brandstiftung als wahrscheinlich. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rudersberg-Klaffenbach: Polizisten angegriffen

In einer Wohnung im Eibenweg kam es am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr zu lautstarken Beziehungsstreitigkeiten, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Der 44-jährige Mann ließ sich auch von Polizeibeamten nicht beruhigen und schubste einen Polizisten zur Seite, um in Richtung seiner Freundin zu gehen. Da der Mann die Anweisungen der Polizisten ignorierte und sich sehr aggressiv verhielt, musste er letztlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Einer der eingesetzten Polizisten wurde beim Einsatz leicht verletzt. Den 44-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines braunen BMW X5 touchierte am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz Maier am Tor in der Rosenstraße einen geparkten KIA und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am Dienstagabend parkte ein 66-jähriger Daimlerfahrer vom Parkplatz eines Elektrohändlers in der Bühlstraße auf die Eberhardstraße ein. Hierbei übersah er eine bevorrechtigte 36-jährige Rennradfahrerin die bei der Kollision stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, Schäden an den Fahrzeugen entstanden jedoch nicht.

