Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Diebstahl - Brand

Aalen (ots)

Bopfingen/Oberdorf: Diebstahl von E-Bike

Am Dienstag zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Männer ein unverschlossenes E-Mountainbike, das im Hofraum eines Hauses in der Lehstraße abgestellt war. Einer der Diebe fuhr mit dem Fahrrad die Lehstraße abwärts in Richtung Ellwanger Straße. Der andere Mann entfernte sich zu Fuß in Richtung Ipfstraße. Das schwarze E-Mountainbike, der Marke Bull, Typ Cross Rider Evo 1, hatte einen Neupreis von rund 3.600 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07362 / 96020.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

An der A7, auf dem Gelände der Rastanlage Ellwanger Berge West im Bereich der Zapfsäulen, wurde am Dienstag gegen 11:50 Uhr ein Fahrzeugbrand gemeldet. Während des Tankvorgangs an der Autogas-Zapfsäule bemerkte der Fahrzeugführer eines VW-Campers austretendes Gas. Als er die Wartungsklappe zur Technik öffnete, kam es zu einer Verpuffung und einer Rauchentwicklung. Die Flammenentwicklung konnte durch das Personal der Tankstelle mittels Pulverlöscher sofort gestoppt werden. Laut Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten vor Ort war, lag die Ursache an einem technischen Defekt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Aalen: Brand

Am Dienstagabend gegen 20:40 Uhr wurde durch einen Unbekannten ein alter Baumstumpf entzündet und in ein Gebüsch in der Hopfenstraße, am Fußweg entlang des Kochers hinter die Leitplanke, geworfen. Das Holz begann zu glimmen und zu rauchen. Ein zufällig vorbeikommender Passant konnte das Feuer löschen. Da es danach noch zu einer weiteren Rauchentwicklung kam, rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten aus, um das Feuer abzulöschen. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5240.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell