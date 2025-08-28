Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Versuchter Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, beim Vorbeifahren einen BMW, der in der Annabergstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr touchierte ein Lkw beim rückwärts Rangieren einen Audi A6, der in der Alfred-Nobel-Straße geparkt war. Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall unerlaubt weiter und hinterließ einen Schaden von ca. 4.000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0.

Ellwangen: Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte versuchten am Mittwoch zwischen 06:45 Uhr und 21:00 Uhr, vermutlich mittels einem Schraubenzieher, die Wohnungseingangstür eines Hauses in der Obervogtstraße aufzuhebeln. Sie gelangten nicht ins Haus. Beim Einbruchsversuch entstand ein geringer Sachschaden an der Tür. Zeugen, denen im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:15 Uhr und 12:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Alléstraße ein abgestellter Seat Leon von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer gestürzt

Ein 56-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwoch gegen 17:40 Uhr alleinbeteiligt auf einem Waldweg zwischen Reitprechts und Rechberg. Hierbei verletzte er sich leicht und musste mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 10.08.2025 und Mittwochmittag, 27.08.2025, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein in der Walkstraße abgestelltes Wohnmobil der Marke Dog Liner und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Mit Fahrrad gestürzt

Am Mittwoch gegen 21:10 Uhr befuhr eine 17-jährige Pedelec-Lenkerin die alte Heidenheimer Straße in Richtung Unterkochen. Während der Fahrt geriet sie an den rechten Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrrad. Sie stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell