POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen nach Gefährdung im Straßenverkehr gesucht
Aalen (ots)
Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr fiel ein 32-jähriger Dacia-Fahrer durch eine äußerst auffällige Fahrweise auf. Seine rasante Fahrt führte ihn von der Hauptstraße über die Johanniterstraße, weiter zum Langen Graben und schließlich bis zur Bühlertalstraße. Dabei zeigte er gefährliches Fahrverhalten, indem er dicht auffuhr, rücksichtslos beschleunigte, driftete und riskante Überholmanöver durchführte. Das Ende seiner wilden Fahrt fand er auf der L1060, als er mit überhöhter Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel überfuhr, wodurch die vordere Achse seines Fahrzeugs brach. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Zeugen, die den weißen Dacia mit der auffälligen Fahrweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.
