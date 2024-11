Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Bauwagen gesucht

Remptendorf (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag drangen Unbekannte in einen Bauwagen in der Umspannwerkstraße in Remptendorf ein. Nachdem der/die Unbekannten sich durch Aufhebeln Zugang ins Wageninnere verschafft hatten, wurden Baugeräte wie eine Rüttelplatte, Bohrmaschine, Luftkompressor sowie eine Kehrmaschine im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Schleiz.

