Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vorfahrt missachtet - Pferd von Koppel gestohlen - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Eine 24-jährige VW-Fahrerin missachtete am Donnerstag gegen 6:30 Uhr an der Kreuzung Obere Steigstraße / Hohenackerstraße die Vorfahrt eines 27 Jahre alten VW-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der VW des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 9000 Euro, verletzt wurde niemand.

Alfdorf-Burgholzhof: Pferd von Koppel gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr wurde vom Burgholzhof ein Pferd entwendet. Bei diesem handelt es sich um einen 30-jährigen fuchsfarbenen Araber mit weißer Blesse. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zum Verbleib des Tieres machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 beim Polizeiposten Welzheim zu melden.

Kernen im Remstal: Diebstahl von hochwertigem Fahrrad

Am Dienstag zwischen 9.00 Uhr und 19.00 Uhr wurde dem 56-jährigen Geschädigten sein schwarzes Ghost Mountainbike, Model Hybrid SL AMR, aus seinem Carport in der Seestraße entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert und hat einen Neuwert von über 4000 Euro. Die Polizei in Fellbach ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrrad geben können, sich unter 0711 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell