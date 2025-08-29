Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trunkenheit im Straßenverkehr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 75-jähriger VW-Fahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Johanniterstraße, als er kurz vor dem Viadukt verunfallte und anschließend seine Fahrt trotzdem fortsetzte. An der Kreuzung zur Salinenstraße konnte der Unfallverursacher schließlich angehalten und der Unfallaufnahme unterzogen werden. Während dieser konnte ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben.

