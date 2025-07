Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250710 - 0699 Frankfurt - Niederrad: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Seit Donnerstag (3. Juli 2025) wird der 49-jährige Christian G. aus dem Stadtteil Frankfurt Niederrad vermisst.

Letztmalig wurde er am 3. Juli 2025 auf dem Gelände der Uni-Klinik in Frankfurt Niederrad gesehen. Christian G. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Bei Nichteinnahme ist er sowohl räumlich nicht mehr orientiert, als auch der deutschen Sprache nicht mehr mächtig und beginnt Englisch oder eine nicht zu verstehende Sprache zu sprechen.

Christian G. kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 178cm groß, schlanke Statur; trägt längere, aschblonde Haare und einen Ziegenbart, eine Brille mit dunklem Gestell und ein hellblaues Armband am rechten Handgelenk.

Wer Hat Christian G. gesehen? Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter der 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

