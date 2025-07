POL-F: 250709 - 0697 Frankfurt - Seckbach: Falsche Polizisten betrügen 84-Jährige

Frankfurt (ots) - (ma) Zu einem bislang nicht näher bekannten Zeitpunkt in der vergangenen Woche vom Montag (30. Juni 2025) bis Samstagmorgen (5. Juli 2025), beschmierten Unbekannte einen Supermarkt in der Wächtersbacherstraße großflächig. Der oder die Täter brachten politisch motivierte Schriftzüge in schwarzer Farbe an. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr