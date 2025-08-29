Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Diebstahl aus Pkw

Waiblingen-Hegnach: Eine Schwerverletzte und hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Eine 82 Jahre alte Porsche-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 14:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Dinkelweg einparken. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte sie hierbei ihren Pkw stark, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Parkplatzbegrenzung und anschließend über einen Grünstreifen und kollidierte schließlich auf der Straße mit dem geparkten BMW einer 32-Jährigen. Diese war gerade in Begriff, ihr Fahrzeug zu beladen und wurde vom Porsche erfasst und einige Meter mitgeschleift, sie erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der BMW wurde nach dem Aufprall noch gegen einen geparkten Seat geschleudert. Alle drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die BMW-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Eine 82-jährige Fahrerin eines Opel Astra wollte am Donnerstag gegen 13:55 Uhr von der Straße Steinhäußle nach links in die Forststraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59-jährigen Busfahrers. Bei der anschließenden Kollision zwischen dem Pkw und dem Reisebus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro, verletzt wurde niemand.

Sulzbach an der Murr: Diebstahl aus Pkw

Von Mittwoch 18:00 Uhr auf Donnerstag 8:00 Uhr wurde aus zwei unverschlossenen Pkw die im Zwerenberg abgestellt waren Bargeld entwendet. Hierbei entnahm der unbekannte Langfinger einen hohen dreistelligen Betrag aus den Fahrzeugen. Zusätzlich stahl er noch einen geringen zweistelligen Betrag aus der Fahrradtasche eines ebenfalls dort abgestellten Pedelecs. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu auffälligen Personen unter 07193 352 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den in der Beinsteiner Straße abgestellten VW eines 60-Jährigen. Durch den Unfall entstand Sachschaden von ca. 500 Euro am VW. Die Polizei in Fellbach nimmt Hinweise zum Unfall unter 0711 57720 entgegen.

