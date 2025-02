POL-E: Mülheim an der Ruhr: 23-Jähriger droht mit Fenstersprung und wird überwältigt

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am 17. Dezember vergangenen Jahres stieg eine 74-jährige Essenerin an der Haltestelle "Bamlerstraße" gemeinsam mit zwei Unbekannten (m/w) in den dortigen Aufzug. Der Unbekannte verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, indem er sie nach dem Weg fragte. Alle drei Personen verließen gemeinsam den Aufzug. Kurz darauf bemerkte die ...

