POL-RE: Bottrop: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein 21-Jähriger aus Bottrop schwer verletzt wurde, konnte die Kripo einen 33-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Inzwischen sitzt der Mann aus Bottrop in Untersuchungshaft.

Eine Streife traf am 20. August auf einen schwerverletzten Mann mit einer Stichverletzung. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden - mittlerweile ist sein Gesundheitszustand stabil.

Die Erstmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6101438

Nach bisherigen Ermittlungsstand wollte der 21-Jährige vermutlich einen Streit schlichten und wurde dann von einem 33-Jährigen aus Bottrop mit einem Messer angegriffen. Der Bottroper flüchtete. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen ermitteln, ein erwirkter Haftbefehl wurde vollstreckt. Seit gestern sitzt der 33-Jährige in Untersuchungshaft.

