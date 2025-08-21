PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Bottrop: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt (Korrektur Alter)

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Ein Mann aus Bottrop wurde am Mittwochabend schwer verletzt - eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Gegen 22:20 Uhr wurde der Mann im Bereich Luise-Hensel-Straße/Horster Straße mit einer Stichverletzung aufgefunden. Ein Rettungswagen fuhr den 21 - Jährigen aus Bottrop in ein Krankenhaus.

Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem Vorfall werden durch die Kripo unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

