Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mann schwer verletzt - Mordkommission ermittelt (Korrektur Alter)
Recklinghausen (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:
Ein Mann aus Bottrop wurde am Mittwochabend schwer verletzt - eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Gegen 22:20 Uhr wurde der Mann im Bereich Luise-Hensel-Straße/Horster Straße mit einer Stichverletzung aufgefunden. Ein Rettungswagen fuhr den 21 - Jährigen aus Bottrop in ein Krankenhaus.
Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.
Hinweise zu dem Vorfall werden durch die Kripo unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.
