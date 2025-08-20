Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund/Essen/Köln: Jugendliche gesucht - mit Foto
Recklinghausen (ots)
Seit dem 16.08.2025 wird eine 14-Jährige aus Castrop-Rauxel gesucht. Die Jugendliche war am Abend nicht zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt. Ein Foto der Jugendlichen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/178072
Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die Jugendliche hält sich oft in den Bereichen Dortmund, Essen und Köln auf.
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell