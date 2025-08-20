Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dortmund/Essen/Köln: Jugendliche gesucht - mit Foto

Recklinghausen (ots)

Seit dem 16.08.2025 wird eine 14-Jährige aus Castrop-Rauxel gesucht. Die Jugendliche war am Abend nicht zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt. Ein Foto der Jugendlichen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/178072

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die Jugendliche hält sich oft in den Bereichen Dortmund, Essen und Köln auf.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell