POL-OL: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin - Zeugenaufruf

Oldenburg (ots) - Gestern wurden der Oldenburger Polizei zwei versuchte Geschäftseinbrüche in der Bloherfelder Straße angezeigt. Unbekannte Täter versuchten jeweils die Fenster aufzubrechen. Es werden Zeugen gesucht. Am 31. Juli werden der Polizei zwei versuchte Einbrüche in Geschäfte an der Bloherfelder Straße, Höhe des Postenwegs angezeigt. Bei einem Objekt versuchten zwischen dem 25. Juli und dem 31. Juli ...

